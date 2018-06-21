Погрузки насыпных грузов в январе-мае по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшились на 2,4% до 67,683 млн тонн, погрузки генеральных грузов увеличились на 24% до 6,105 млн тонн, погрузки наливных грузов были стабильными и составили 4,435 млн тонн.

В этом году в Клайпедский порт зашло 2706 судов – на 18 судов (0,7%) меньше, порт посетило 90,6 тыс. пассажиров (на 4,5% меньше).