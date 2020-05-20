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В январе-апреле этого года погрузки в Клайпедском морском порту составили 14,7 млн тонн – на 7,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Погрузки в Клайпедском порту сократились на 7,5% до 14,7 млн тонн
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Погрузки жидких грузов в порту сократились на 8,1% до 2,989 млн тонн, сыпучих – на 0,9% до 6,853 млн тонн, а генеральных грузов – на 15% до 4,81 млн тонн, сообщила BNS дирекция Клайпедского морского порта.

За четыре месяца этого года в Клайпедский порт прибыли 2098 судов – на 6,1% или на 137 судов меньше, в порту побывали 51,9 тыс. пассажиров – на 22,8% или на 153 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году.

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