Председатель Литовской ассоциации овощеводов Дайва Шатейкене сказала, что засуха наибольший вред принесла овощеводам, которые выращивают картофель и свеклу.

"Засуха нанесла непоправимый ущерб качеству урожая картофеля и свеклы во всех регионах Литвы. У кого была возможность поливать весной, у тех есть ранний картофель, но его качества оставляет желать лучшего. Сейчас урожай уже продают", – заметила она.

"Ранний картофель сейчас поливают, поскольку во время завязывания корнеплодов он не получал необходимой влаги, и корнеплоды не выросли до нужного размера", – сказала специалист.

То же самое и со свеклой. На прилавках заметна нехватка молодой свеклы.

"Ранняя свекла из-за нехватки влаги не выросла, сейчас в продаже ее мало", – сказала Шатейкене.

И хотя может показаться, что жаркое начало лета принесло пользу овощам в теплицах, это не так. Их сезон укоротился.

"Жара укоротила срок вегетации тепличных огурцов. Обычно они давали плоды до второй половины июля, но сейчас они уже не плодоносят", – заметила Шатейкене.

По ее словам, овощеводы всеми силами стараются снизить последствия плохого урожая, а если урожай будет неважным, вырастут цены.

"Овощеводы пытаются снизить ущерб, но себестоимость продукции увеличится", – сказала специалист.

"Окупится ли понесенный ущерб, будущее покажет, поскольку закупочные цены диктуют польские и голландские овощеводы. Но засуха была и у них", – заметила она.