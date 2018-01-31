Компания "Литовские железные дороги" сообщила, что в прошлом году поездом перевезено 46,5 тыс. условных контейнеров – на 37% больше, чем в 2016 году.

"Уже в этом году мы предложим новую услугу - перевозку полуприцепов. Для этого мы планируем приобрести два полных состава специальных вагонов. С использованием этих вагонов автомобильный полуприцеп будет перевозиться без автомобиля", - сказал для пресс-релиза глава Дирекции по грузовым перевозкам Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас.

"Викинг" - совместный проект Литвы, Беларуси, Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Грузии, Азербайджана, соединивший порты Клайпеды, Одессы и Ильичевска.