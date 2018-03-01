С 1 марта в Латвии значительно вырастут цены на алкоголь, поскольку увеличатся акцизы. Бутылка крепких напитков (от 40 градусов) подорожает на 1,5 евро, вино – на 15 центов, а банка пива – на 10 центов.
Напитки средней крепости (15–22 градуса) подорожают на 25 центов.
В Латвию за алкоголем ездили жители соседних стран - Эстонии и Литвы. Эстонцы обычно покупали крепкие напитки, а литовцы – игристое вино и пиво. Вскоре Латвия распростится с этими приносившими прибыль клиентами.
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