Многие жители Литвы после поездки в соседнюю Латвию привозят оттуда алкоголь, поскольку на родине он в последнее время сильно подорожал. Однако вскоре разница в цене уменьшится.
Vyksta apsipirkti į Latviją, Šiaurės Rytų nuotr.
© naujienos.lt

С 1 марта в Латвии значительно вырастут цены на алкоголь, поскольку увеличатся акцизы. Бутылка крепких напитков (от 40 градусов) подорожает на 1,5 евро, вино – на 15 центов, а банка пива – на 10 центов.

Напитки средней крепости (15–22 градуса) подорожают на 25 центов.

В Латвию за алкоголем ездили жители соседних стран - Эстонии и Литвы. Эстонцы обычно покупали крепкие напитки, а литовцы – игристое вино и пиво. Вскоре Латвия распростится с этими приносившими прибыль клиентами.

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