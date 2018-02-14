Компания "Литовская железная дорога" (ЛЖД) по случаю 100-летия восстановления государственности сделала оригинальный подарок – впервые в истории гимн исполнили поезда. Уникальным оркестром дирижировал известный дирижер Донатас Каткус, исполнителями были машинисты "ЛЖД", превратившие мощные локомотивы в музыкальные инструменты.

"Поздравляя Литву с юбилеем, мы хотели сделать государству оригинальный подарок, создать то, чего еще не было. Еще в июле на всех поездах появилась Погоня, а по мере приближения 16 февраля мы создали уникальный оркестр из поездов, который сыграл литовский гимн. В исполнении поездов гимн страны прозвучал впервые", – сказал гендиректор "ЛЖД" Мантас Бартушка.

По его словам, больше всего времени и усилий занял отбор локомотивов и сигналов разного тона, а к осуществлению идеи готовились больше месяца.

"Из всех наших поездов, как пассажирских, так и грузовых, мы должны были отобрать локомотивы с сигналами разного тона. Это нелегкая задача, а ее результат удивил и нас самих – наверное никто в "ЛЖД" до сих пор не знал, сколько разных сигналов и интонаций у локомотивов. Мы провели отбор и самых музыкальных машинистов", – рассказал Бартушка.

Кроме того, по случаю этого праздника "ЛЖД" организовывает специальные бесплатные экскурсии по железнодорожному вокзалу Вильнюса и показывает те места, которые раньше были доступны только для избранных. В праздничные выходные пассажиров приглашают в поездки в сопровождении гидов, а накануне 16 февраля – на бесплатный просмотр фильма "Вернуть независимость" и дискуссию об авторитете подписантов с создателями фильма и подписантом Римвидасом Валаткой.

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