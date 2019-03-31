Поезда и самолеты переходят на летнее расписание

В последнее воскресенье марта, как и ежегодно, начинается сезон летний авиарейсов. До осени из Вильнюса, Каунаса и Паланги можно будет попасть в большее число стран и городов.
Lietuvos geležinkeliai
© Organizatorių nuotr.

Самолеты Norwegian Air Shuttle с апреля будут чаще летать из Вильнюса в Стокгольм, Turkish Airlines – в Стамбул, а LOT с 1 мая начнет летать в аэропорт Лондон-Сити.

С 21 апреля из Паланги самолеты Wizzair начнут летать в немецкий Дортмунд.

Летом этого года возобновляются популярные в прошлом году перелеты Ryanair из Вильнюса в Афины, Ханью, и на Корфу, Wizz Air – в Афины и Рейкьявик, Ukraine International Airlines – в Одессу.

Из Каунаса Ryanair будет летать в Эдинбург, Пальму (Майорка), Римини, Родос и Жирону, из Паланги самолеты LOT – в Варшаву, Rusline - в Москву, белорусская Belavia - в Минск.

Летом обновляют и расписание поездов. С 31 марта из Вильнюса в Тракай и из Каунаса в Мариямполе поезда будут чаще ходить в утренние и вечерние часы.

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