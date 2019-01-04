Линас Сабаляускас в правлении предприятия будет отвечать за проекты возобновляемой энергии, говорится в сообщении компании.
Стратегия Enefit Green заключается в росте и увеличении количества энергии, производимой во всём регионе. Таким образом, компания становится важным международным игроком на рынке Балтийского региона.
"Я надеюсь, что помогу Enefit Green достичь целей, связанных с результатами и задачами развития бизнеса", - отметил Л.Сабаляускас в пресс-релизе.
Л.Сабаляускас проработал в группе Achemos grupe почти 16 лет и менее года возглавлял концерн, с которого был уволен в октябре прошлого года.
Подразделение Enefit Green в Литве возглавил Линас Сабаляускас
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