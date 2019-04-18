Подписано соглашение о расширении трассы Via Carpatia

Цель декларации - обратить внимание Еврокомиссии на важность Via Carpatia для всей Восточной и Южной Европы, говорится в сообщении литовского министерства.
По словам Р. Масюлиса, дальнейшее развитие трассы Via Carpatia будет выгодно не только для Центральной и Южной Европы, но и для Литвы.
"Via Carpatia - стратегически важный транспортный коридор, соединяющий Балтийское море с Черным и Эгейским морями, поэтому она должна стать неотделимой частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T", – отметил Р. Масюлис в пресс-релизе.
Проект Via Carpatia реализуют Беларусь, Болгария, Хорватия, Венгрия, Литва, Польша, Словакия, Турция и Украина. Недавно к нему присоединились Латвия и Эстония.
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