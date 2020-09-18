aA
Государственная компания "Литовская почта" и фонд инвестиционной компании Lords LB Asset Management подписали договор о приобретении вильнюсского центрального почтамта.
Подписан договор о приобретении вильнюсского центрального почтамта
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Регистра недвижимости, договор был подписан 16 сентября.

Компания Terseta фонда Lords LB Baltic Fund IV в декабре 2019 года на аукционе предложила за здание 11,22 млн. евро.

Представители фонда детали сделки не комментировали, а также не сказали, что планируют делать с этим имуществом. До сих пор "Литовская почта" не сообщала, кто купил здание на аукционе.

Статьи по теме:
Центральный почтамт в Вильнюсе переезжает на ул. Тоторю  (15)
В Вильнюсе продадут здание Центрального почтамта  (24)

Здание центрального почтамта на проспекте Гедиминаса, 7, было продано во время первого аукциона. Стартовая цена была 10 млн. евро.

На аукционе зарегистрировались 4 компании. Средства, вырученные от продажи здания, "Литовская почта" намерена потратить на модернизацию почтовых отделений и строительство логистического центра в Вильнюсе.

Здание центрального почтамта – творение двух эпох: историзма-неоренессанса XIX-XX вв. и модернизма второй половины XX в. В 1969 году была проведена реконструкция здания. Архитекторы Альгимантас и Витаутас Навайтисы сохранили исторический фасад здания, а внутри создали новое пространство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Вильнюсе простятся с архитектором Альгимантасом Насвитисом

31 июля в 16–20 ч. и 1 августа в 10–14 ч. в Вильнюсском храме...

TOP новостей

A. Lukašenka ir S. Seagalas valgo morką Sviatlana Cichanouskaja

После угроз Лукашенко в адрес Литвы – результаты опроса жителей: есть ли повод для беспокойства (19)

Остановите ваших безумных политиков, мы находимся на...

Глава Минздрава Литвы сообщил об изменениях порядка ношения масок (20)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сообщил в...

Aliaksandras Lukašenka Linas Linkevičius

Глава МИД Литвы о поведении Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека (330)

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко...

Глава Минздрава Литвы: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Если Латвия в пятницу не сделает исключения для...

Эксперт по политкоммуникации: для таких обманов в ход идут имена, фото и выступления Обамы, Джонсона и других известных людей

В наше время особенно важно критически оценивать...

|Maža didelių žinių kaina