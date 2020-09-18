Подписан договор о приобретении вильнюсского центрального почтамта

По данным Регистра недвижимости, договор был подписан 16 сентября.
Компания Terseta фонда Lords LB Baltic Fund IV в декабре 2019 года на аукционе предложила за здание 11,22 млн. евро.
Представители фонда детали сделки не комментировали, а также не сказали, что планируют делать с этим имуществом. До сих пор "Литовская почта" не сообщала, кто купил здание на аукционе.
Здание центрального почтамта на проспекте Гедиминаса, 7, было продано во время первого аукциона. Стартовая цена была 10 млн. евро.
На аукционе зарегистрировались 4 компании. Средства, вырученные от продажи здания, "Литовская почта" намерена потратить на модернизацию почтовых отделений и строительство логистического центра в Вильнюсе.
Здание центрального почтамта – творение двух эпох: историзма-неоренессанса XIX-XX вв. и модернизма второй половины XX в. В 1969 году была проведена реконструкция здания. Архитекторы Альгимантас и Витаутас Навайтисы сохранили исторический фасад здания, а внутри создали новое пространство.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После угроз Лукашенко в адрес Литвы – результаты опроса жителей: есть ли повод для беспокойства (19)
Остановите ваших безумных политиков, мы находимся на...
Глава Минздрава Литвы сообщил об изменениях порядка ношения масок (20)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сообщил в...
Глава МИД Литвы о поведении Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека (330)
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко...
Глава Минздрава Литвы: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться
Если Латвия в пятницу не сделает исключения для...
Эксперт по политкоммуникации: для таких обманов в ход идут имена, фото и выступления Обамы, Джонсона и других известных людей
В наше время особенно важно критически оценивать...