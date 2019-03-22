"БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службу надзора БЛ Витаутас Валвонис.
По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.
В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance.
20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.
В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.
Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank
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