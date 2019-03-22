Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ).
© DELFI / Domantas Pipas

"БЛ поможет ведомствам Швеции и других Балтийских стран продолжить расследование случаев отмывания денег. Дальнейшие действия, включая ход и направление расследования, мы будем согласовывать с ведомствами надзора Швеции, Эстонии и Латвии, будем предоставлять им всю возможную помощь", – заявил в комментариях СМИ директор службу надзора БЛ Витаутас Валвонис.

Статьи по теме:
Минфин Литвы снизил прогноз экономического роста страны  (3)
Через Swedbank, возможно, прошло более 9 миллиардов евро грязных денег  (13)

По его словам, после проведенного в конце 2017 года расследования и мер воздействия Swedbank значительно укрепил превенцию отмывания денег, а Банк Литвы постоянно следит за ситуацией.

В пятницу шведский Swedbank опубликовал предварительный отчет о расследовании подозрений об отмывании денег, который провел Forensic Risk Alliance.

20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что SVT, основываясь на внутреннем отчете Swedbank за 2018 год, называло более значительную сумму – через счета, открытые в этом банке в 2007-2015 годах, могло быть переведено около 95 млрд крон (9 млрд евро) подозрительных средств.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Ипотека в Литве дорожает: аналитики не рекомендуют обращаться в банки (40)

Ипотека в Литве дорожает – процентная ставка достигла...

Глава ЦБ Литвы: наивно думать, что литовские банки не были вовлечены в отмывание денег (18)

Центробанк Литвы активно сотрудничает с...

Swedbank вводит лимит - при помощи карты кодов можно перевести 100 евро в день (17)

Чтобы побудить жителей Литвы подключаться к...

Из-за ложных сообщений о Swedbank центробанк Литвы обратился в прокуратуру (7)

Из-за рассылаемых жителям Литвы ложных СМС-сообщений о...

Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank (21)

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ...

СМИ: Янукович мог получать деньги через счет Swedbank в Литве (21)

Часть средств, которые украинские правоохранительные...

Бизнес

Bloomberg

Подозреваемые в отмывании денег компании не были клиентами литовского Swedbank

Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых...

Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (74)

Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...

В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (40)

Несмотря на то, что российские власти несколько лет...

В конце апреля Вильнюс планирует подписать новые соглашения о вывозе коммунальных отходов (11)

В конце апреля Вильнюс планирует подписать новые...

Закон о синхронизации ЛЭП с Европой вынесен на рассмотрение правительства Литвы (11)

На рассмотрение литовского правительства вынесены...

TOP новостей

В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (42)

С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...

Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (29)

Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...

Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (74)

Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...

В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (40)

Несмотря на то, что российские власти несколько лет...

Зубры в Литве вышли на железнодорожное полотно (2)

19 марта зубры, обитающие в Кедайняйском районе, не на...