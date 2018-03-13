Как только главой Министерства транспорта и коммуникаций стал Рокас Масюлис, компанию "Литовская железная дорога" возглавил бывший его подчиненный и наследник на посту главы Klaipėdos naftа Мантас Бартушка. Когда он вступил в новую должность, сказал:

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"Ждет большая работа, ситуация "ЛЖД" должна быть исправлена, я верю, что мы нашей работой изменим ситуацию, изменим "ЛЖД", чтобы это была прозрачная компания, управляемая, руководствуясь ясными принципами, и приносящая пользу государству".

В 2017 г. ситуация в компании на самом деле изменилась: начали предавать огласке ранее засекреченные данные о госзакупках, о непрозрачном распределении помощи, пассажирам были предложены более удобные маршруты, помирились с компанией Orlen Lietuva и т.д.

Однако в прошлом году "ЛЖД" пришлось заплатить штраф в размере 28 млн. евро за разобранную ветку в Реньге, провести реструктуризацию, уволить часть работников.

5 марта 2018 года поезд насмерть сбил двоих работников"ЛЖД", а другие работники заговорили об угрозе для пассажиров и других работников компании. Администрация компании называет эти беспокойства необоснованными. Якобы сокращение числа работников не было причиной гибели железнодорожников и на снижение безопасности не повлияло.

Председатель профсоюза "ЛЖД" Вилюс Лигейка сказал DELFI, что, осуществляя реформы, руководство советуется с профсоюзами. Однако, по его мнению, сокращение числа работников на 1500 человек и гибель работников вызывают подозрения - не пострадала ли в ходе таких реформ безопасность работников и пассажиров.

"В прошлом году мы встречались с администрацией, говорили. Мы доказывали, что нужно оценивать нужность каждого рабочего места. Наше требование было - чтобы в ходе сокращений не нарушили безопасность движения и труда.

Сменилась большая часть работников администрации, часть специалистов ушла, пришли люди, которые раньше на железной дороге не работали. Началась реформа, и наверное, не учли специфику этой сферы.

Я понимаю, есть требования ЕС, реформы утвердило правительство, правление. Но действительно ли мы все делаем так, чтобы был порядок и поезда не сходили с рельсов? Уверяли, что все считают, оценивают, но мы уже тогда сказали – до первого случая. Ведь, если бы ничего не случилось, всем казалось бы, что все хорошо", – сказал Лигейка, заметив, что администрации указывали на чрезмерную радикальность реформы.

"Они делали свое дело, вели с нами переговоры, мы ездили на встречи с работниками, уже тогда поднимался вопрос чистки снега. Это был первый вопрос, когда решили часть работников перевести в центр прокладки железной дороги". Говорили, будьте спокойны, зима далеко, будет объявлен конкурс на чистку снега, этим займутся компании, которые победят в конкурсе, тогда и начнем чистить.

Мастерские, которые занимались присмотром за дорогой, чистили снег, лишились части работников", – рассказал Лигейка.

Он признал, что много работников в прошлом году ушло по собственному желанию, когда узнали о реформах и им предложили компенсации в размере 8 средних зарплат.

"Они подумали, чертовщина началась на железной дороге, взяли 8 зарплат и ушли. Этот нечистый дух так и вьется сейчас среди работников. В этом году начался еще один этап реформы, будут осуществлять требования ЕС, когда их одобрят.

Работники не видят смысла оставаться в "ЛЖД". Они уходят, а зарплаты небольшие, поэтому найти им замену непросто", – сказал собеседник.

По его мнению, смерть двоих работников только подтверждает, что уволили слишком много работников, а остальные работают в небезопасных условиях. Якобы в некоторых местах вместо 8 работников осталось всего 3.

Представитель Государственной инспекции по труду Саулюс Балчюнас осторожно оценивал несчастный случай в компании "ЛЖД", но констатировал, что в этом году на производстве гибнет в два раза больше людей, чем в прошлом.

"Пока комментировать причины гибели рано. Расследование только началось. Согласно закону, это считается ДТП на железной дороге. Но когда гибнут работники, расследование ведет и ГИТ. Наша цель - выяснить, не было ли каких-либо нарушений правил безопасности, которые привели к несчастному случаю", – сказал он, заметив, что санкции будут зависеть от результата расследования.

Он заметил, что если выяснят факт нарушения правил, то самым мягким будет административное наказание – назначен штраф. Кроме того, саму компанию могут перевести в группу компаний, в которых высока вероятность несчастных случаев на производства, тогда она будет платить больше налогов.

"Кроме того, есть гражданская ответственность. Близкие пострадавших могут обращаться в суд с требованием о возмещении материального и морального ущерба.

И если выяснят, что был виновен конкретный работник (своими действиями или бездеятельностью), то уполномоченное работодателем лицо будет привлечено к уголовной ответственности", – сказал представитель ГИТ.

Он обратил внимание на печальную статистику 2018 года - до 5 марта на рабочем месте погибли 12 человек. Это в два раза больше, чем за то же время в 2017 г.

Представитель Департамента коммуникации "ЛЖД" Тадас Валанчюс заверил, что в компании безопасность движения и работников - это главный приоритет.

"Неважно, какие структурные перемены проводят в компании, все делают так, чтобы безопасность движения и работников оставались на прежнем уровне. Исключают любой риск, который мог бы ухудшить безопасность движения и работников.

Такой принцип действует во всем ЕС, "ЛЖД" - не исключение. Поезда - одно из самых безопасных средств сообщения в Литве и в Европе", – заверил он.

Валанчюс информировал, что компания расследует гибель двоих работников. Расследованием занимаются правоохранительные органы, ГИТ и Литовская администрация безопасности транспорта. ока нет результата расследований, по его словам, нельзя манипулировать этим несчастьем.

"ЛЖД" позаботилась о семьях погибших больше, чем того требовали законы. Предоставила всю необходимую моральную и финансовую помощь. Высшее руководство общалось с близкими, навестило их, общалось с их коллегами по работе", – сказал представитель компании.

Он заверил, что после реформы организацией работ, очисткой снега и присмотром за дорогой по-прежнему занимаются квалифицированные работники. Соблюдают все правила безопасности, поэтому никакая опасность им не грозит.