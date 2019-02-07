По его данным, сам А. Вайткус не склонен комментировать ситуацию, а министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис не спешит ее оценивать.
LRT отмечает, что условия улучшались и для других портовых компаний, однако предприниматели, поддержавшие предвыборную кампанию А. Вайткуса, получили двойную выгоду. Например, когда порт на собственные средства улучшал причалы, используемые работающим с Белоруссией бизнесменом Игорем Удовицким, а другая его компания выиграла на конкурсе проведения этих работ.
По данным портала, терминал Biriu kroviniu terminalas, управляемый И. Удовицким и белорусским "Беларуськалием" расширялся в порту без участия в конкурсах аренды земли, также были реконструированы причалы компании, обновлены железнодорожные пути и прочее. Контролируемая И. Удовицким компания Gargzdu gelezinkelis победила на объявленном дирекцией порта конкурсе прокладки и ремонта железнодорожного пути.
А. Вайткус отказался общаться с LRT, поскольку вопросы, по его словам, были предвзятыми, а порт за период его руководства работает очень хорошо. "Я сразу могу сказать, что ваше расследование ничтожно", – заявил А. Вайткус.
Министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис заявил, что не углублялся в этот вопрос, поэтому не спешит с оценкой ситуации.
В данный момент А. Вайткус находится в отпуске и отстранен от принятия части решений.
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