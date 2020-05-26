"Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подают общую заявку на финансирование проекта синхронизации систем линий электропередачи (ЛЭП) с европейскими сетями. Это будет крупнейший финансовый пакет синхронизации, впервые заявку подают четыре страны вместе, подтверждая слаженную, эффективную и интенсивную реализацию проекта во всем объеме", – комментировала BNS советник министра энергетики Аурелия Верницкайте.

Второй этап будет стоить в Литве 474 млн евро, а совокупная стоимость второго этапа достигает около 1,22 млрд евро. Из них Польше достанется почти 536 млн евро, Эстонии – около 111 млн евро, Латвии – 100 млн евро. Ожидается получить максимальную помощь в объеме 75% стоимости.

Ранее министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сообщал BNS, что будут добиваться максимального финансирования со стороны Евросоюза. Если Литва получит 355,5 млн евро помощи ЕС, то затраты литовской компании Litgrid составят 118,5 млн евро.

В рамках второго этапа в Литве намечена прокладка морской перемычки между Литвой и Польшей, строительство необходимой для подключения перемычки распределительной станции в Дарбенай в 330 киловатт, реконструкция линия электропередачи и прокладкой новой линии до подстанции в Дарбенай, а также установка двух синхронных коменсаторов.

На первый этап было выделено 75% поддержки интенсивности из CEF. Тогда Европейская комиссия выделила 324 млн евро Литве, Латвии и Эстонии, из них 125,2 млн евро - Литве.

В целом на три этапа проекта синхронизации потребуется 1,6 млрд. евро.

Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЕЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависимы от диспетчерской в Москве и российских энергосетей. До 2025 года они намерены синхронизировать свои сети с сетями материковой Европы.