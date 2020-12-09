Глава компании трех стран RB Rail Агнис Дриксна заявил, что дополнительное финансирование позволит продолжить строительство пассажирских терминалов в Эстонии и Латвии, а также обеспечить прокладку линии от Каунаса до латвийской границы.
"Эти средства также позволят далее развивать важнейшие железнодорожные подсистемы и проектировать региональные станции, а также осуществлять надзор за инфраструктурой во всех трех Балтийских странах", – отметил в пресс-релизе RB Rail А. Дриксна.
128,2 млн евро выделено на участки Рижской железнодорожной станции и Рижского аэропорта, на прокладку части пути от Каунаса до латвийской границы и на прочие работы. Еще 86,1 млн евро будет выделено на техническую проектировку и планирование, включая подготовку к контролю за движением и управлению подсистемами.
Как отмечает RB Rail, вместе с прежними дотациями на проект Rail Baltica уже выделено около 1,12 млрд евро средств ЕС и национальных бюджетов.
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