Под Клайпедой тихо строят крематорий

Несколько лет назад сообщалось о строительстве крематория в Клайпедском районе, рядом с кладбищем Лебартай (в деревне Толейкяй).
Сейчас сообщается, что крематорий под Клайпедой откроется в следующем году. Администратор проекта Стасис Гважяускас сказал, что окончание строительства намечено на октябрь 2021 года. Наиболее вероятная дата начала работы крематория - ноябрь 2021 года. Сейчас ведутся активные строительные работы, а в Италии изготавливают оборудование.
По словам Гважяускаса, благодаря новому оборудованию, кремация будет занимать около часа (в ныне действующем приходится ждать 3 часа).
Комплекс ритуальных услуг будет действовать в 15 км от города, рядом с Лебартайским кладбищем, пишет Kauno diena.
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