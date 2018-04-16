Терминал, действующий с 2014 г., в первую очередь ассоциируется с судном Independence, символом газовой независимости Литвы.

Однако на танкере длиной почти 300 м, который обошелся налогоплательщикам в 2017 г. в 88 млн. евро, сами граждане Литвы не работают.

Оператор терминала СПК - акционерное общество Klaipėdos nafta - арендует судно компании Hoegh LNG Klaipėda.

По данным "Содры", в компании два работника, а, по данным Центра регистра, сама компания принадлежит зарегистрированной в Великобритании Leif Hoegh (U.K.) Limited.

Последняя, как и многие другие компании норвежской группы, принадлежит зарегистрированной на Бермудских островах компании Hoegh LNG Holdings Ltd.

Большая часть этой холдинговой компании принадлежит наследникам известного норвежского предпринимателя ХХ века Лейфа Хёга и их фондам.

Среди компаний упомянутой группы есть и зарегистрированная в Сингапуре Hoegh LNG Fleet Management. Она заботится и о танкере Independence, который несколько лет стоит в Клайпеде.

Директор Hoegh LNG Klaipėda Миндаугас Петраускас не скрывал, что в составе команды из 30 человек, граждан Литвы нет.

"На судне нет граждан Литвы. Владелец танкера - сингапурская компания, он ходит по флагом Сингапура", – сказал предприниматель.

По его словам, поскольку танкер долго находится в Литве, все налоги платят здесь.

"Я бы не хотел называть точную сумму налогов. Я думаю, сумма немаленькая. Но мы платим все налоги, какие надо платить за работников, которых сюда в командировку присылает зарубежная компания", – заверил Петраускас.

Правда, он признал, что налоги на социальное страхование платят не в Литве, поскольку их работодатель не литовская компания, в таком случае налоги в "Содру" платить необязательно.

На вопрос, почему на Independence нет ни одного гражданина Литвы, он ответил так:

"Во-первых потому, что в Литве нет специалистов с опытом работы на таких танкерах. Их нет на рынке. Может, на мировом рынке есть какое-то количество таких работников из Литвы, но они делают свое дело, их нельзя заставить перейти работать сюда. Иными словами, если бы кто-то обратился и его устроили бы условия работы, он бы работал у нас. Но сейчас такого нет".

Подобным образом на этот вопрос ответили и другие люди, которые знакомы с ситуацией на судне.

Петраускас не указал, какова средняя зарплата на Independence. Он лишь сказал, что это рыночная зарплата, которую платят членам команд таких танкеров.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) подтвердила, что Hoegh LNG Fleet Management подоходный налог платит в Литве.

По данным ГНИ, в 2015 и 2016 г. компания заплатила примерно 350 000 евро подоходного налога.

Вероятно платят стандартный 15% подоходный налог. Если в команде 30 моряков, užто за каждого платят по 1000 евро в месяц. Значит, средняя их зарплата на бумаге может составлять 6500–7000 евро в месяц.