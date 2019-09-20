По Вильнюсу будут курсировать пять электрических автобусов

В пятницу на Кафедральной площади их торжественно представил мэр города Ремигиюс Шимашюс.
"Это важный шаг в деле обновления общественного транспорта. Его делают для того, чтобы пассажиры получили хороший опыт, чтобы смело выбирали общественный транспорт", – сказал собравшимся мэр.
Электрические автобусы будут возить пассажиров 89 маршрута.
Согласно подсчетам, на одной зарядке автобус сможет ездить полдня, в автобусах установлены двигатели BMW.
"Мы должны провести серьезное тестирование этих автобусов, точно ли они проедут столько, сколько указано, будут ли держать батареи такой заряд" – сказал мэр.
Это 23-местные автобусы. Все они низкопольные, с интернетом.
Мэрии они обошлись в 1,5 млн. евро.
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