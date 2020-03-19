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Торговая сеть Lidl с 19 марта с 9 до 11 ч. будет обслуживать пенсионеров без очереди.
По утрам в магазинах Lidl пенсионеров будут обслуживать вне очереди
© JP / Rimvydas Ančerevičius

В пресс-релизе сказано, это поможет пожилым людям, которым надо купить необходимые товары, сделать это быстрее и проще.

Также напоминают, что с 17 по 30 марта все магазины Lidl работают с 9 до 20 ч.

В Литве с 16 марта введен двухнедельный карантин, цель которого пресечь распространение коронавируса.

В стране закрыты магазины за исключением продовольственных и аптек, а также кафе и рестораны.

ru.DELFI.lt
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