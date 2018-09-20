По техническим причинам в ночь на пятницу не будет работать э-банкинг банка Luminor

В ночь на пятницу по техническим причинам некоторое время не будет работать система э-банкинга банка Luminor.
Luminor
© DELFI / Domantas Pipas

С 22.30 ч. 20 сентября до 2 ч. 21 сентября клиенты банка Luminor не смогут пользоваться э-банкингом, мобильным приложением банка и оплатить покупки в интернет-магазинах.

Также не будет предоставляться смс-услуга, не будут присылать смс-сообщения с кодами безопасности, которые используют для оплаты товаров и интернет-магазинах с логотипами Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

Технические работы не лишат возможности использования платежных карт или банкоматов.

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