По техническим причинам в ночь на пятницу не будет работать э-банкинг банка Luminor

С 22.30 ч. 20 сентября до 2 ч. 21 сентября клиенты банка Luminor не смогут пользоваться э-банкингом, мобильным приложением банка и оплатить покупки в интернет-магазинах.

Также не будет предоставляться смс-услуга, не будут присылать смс-сообщения с кодами безопасности, которые используют для оплаты товаров и интернет-магазинах с логотипами Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

Технические работы не лишат возможности использования платежных карт или банкоматов.