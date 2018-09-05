По техническим причинам банки не будут предоставлять некоторые услуги

Клиенты не смогут пользоваться э-банкингом, мобильным банком и оплачиватьл покупки в интернет-магазинах, не будет работать смс-услуга, не будут высылать смс-сообщения с кодами для электронных платежей.

В магазинах можно будет рассчитаться банковской картой, никаких изменений не будет и при обналичивании средств.

В выходные дни технические работы будет проводить банк SEB, поэтому в ночь на субботу, 8 сентября, с 0.00 до 6.00 ч. не будет работать э-банкинг SEB и мобильное приложение SEB, а с 4.00 до 4.45 ч. не будут работать банкоматы, нельзя будет воспользоваться платежными картами банка SEB.

9 сентября, в воскресенье, с 4.00 до 8.00 ч. с помощью приложения Smart ID, мобильной и электронной подписи нельзя будет подключиться к э-банкингу и мобильному приложению SEB.

8 сентября с 4.00 до 4.45 ч. нельзя будет расплатиться дебетовыми и кредитными картами банка SEB ни в Литве, ни за рубежом, нельзя будет обналичить средства.

Из-за плановых технических работ на короткое время выйдет из строя и система банка Šiaulių. 6 сентября с 4.30 до 6.00 ч. не будет работать э-банкинг SB linija и мобильное приложение.