Латвийская авиакомпания airBaltic 21 августа поздравила своих партнеров и работников в Международном рижском аэропорту с предстоящим 30-летием Балтийского пути. По этому случаю компания подарила странам Балтии самолеты в цветах государственных флагов и песню, посвященную "Балтийскому пути".
Lietuviškomis spalvomis išgražintas lėktuvas Vilnius
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"Мы рады, что организовали это по случаю Балтийского пути – уникальной, мирной демонстрации, которая показала миру, как решительно и дружно жители стран Балтии боролись за свою свободу. Вместе с партнерами мы создали серию самолетов специального дизайна и песню, посвященную юбилею этого события, чтобы показать солидарность стран Балтии. Сегодня мы предлагаем больше 80 прямых маршрутов из этого региона и чувствуем необходимость продолжать путь гармоничного роста, который помогает развитию Латвии, Эстонии и Литвы", – сказал Мартинс Гаусс, гендиректор airBaltic.

"Народы, у которых есть общая история, культура, идея на будущее, действующие координировано – непобедимы на пути к свободе, независимости и исторической справедливости", – сказал посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас.

airBaltic вручила этот подарок вместе с музыкантами стран Балтии – латвийской группой Instrumenti, литовской исполнительницей Юсте Арлаускайте–Jazzu и Ewert Sundja - лидером эстонской группы Ewert and the Two Dragosn – песню Via Baltica. Автор музыки этой песни Рейнис Сеянс из группы Instrumenti, слова написал латвийский поэт Мартс Пуятс. Слова для эстонской версии написали эстонский писатель Маргус Коннула-Контра и исполнитель Эверт Сунджа, для литовской – Jazzu.

На мероприятии впервые представили три самолета Airbus A220-300 в цветах национальных флагов стран Балтии.

23 августа 1989 года прошла уникальная и мирная политическая демонстрация. Примерно два миллиона людей взялись за руки и образовали живую цепь длиной 600 км от Таллина через Ригу до Вильнюса.

Балтийский путь продемонстрировал единство стран Балтии на пути освобождения и независимости от СССР.

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