Заседание ЕЦБ пройдет 5–6 июня в Центробанке Литвы, пресс-конференция пройдет в Литовской академии наук. Представитель ЦБ Ингрида Петрайтене информировала DELFI, что торжественный ужин запланирован на 5 июня.

"Дворец правителей выбрали, чтобы представить гостям историю и культуру Литвы. В соответствии с нормами международного протокола, такие мероприятия организуют в местах, которые наилучшим образом представляют страну. Например, в прошлом году в Риге такое мероприятие состоялось в Доме Черноголовых", – рассказала она.

По словам Петрайтене, на торжественном ужине будет присутствовать глава ЕЦБ Марио Драги, члены правления ЕЦБ и другие гости.

На ужин приглашены премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министр финансов Вилюс Шапока, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс, депутаты, представители службы президента, члены представительства ЕК в Литве, члены академической общины и др.

"Регистрация гостей еще не завершена, поэтому окончательного списка гостей пока нет", – сказала Петрайтене.

На прошлой неделе сообщалось, что председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас отказался от участия на мероприятии.

Петрайтене обратила внимание на то, что ужин - часть мероприятия, которое продлится два дня.

"Все услуги были приобретены на конкурсной основе, включая транспортные услуги, услуги питания и обслуживания, оборудования помещений, все технические средства, техника ИТ (видео-, аудиотехника, освещение, техника для переводов), а также организация торжественного ужина", – рассказала она.

Представитель ЦБ сказала, что общая стоимость всех перечисленных услуг составляет 109 000 евро (без НДС).

"Детальный анализ расходов проведут после мероприятия. Все расходы, как это принято, берет на себя принимающая сторона, в данном случае – ЦБ Литвы", – сказала Петрайтене.

В закупках хотели участвовать две компании – Pirmoji kava и Kultūra ir renginiai, однако вторая не представила свое предложение, поэтому договор заключили с первой компанией.

По данным Центра регистров, единственный акционер Pirmoji kava - Йогайла Моркунас.

Согласно новейшим финансовым данным, в 2017 г. компания получила доходы на сумму 2 692 792 евро, а ее чистая прибыль была отрицательной (-931 евро).

Во время ужина участникам банкета представят литовскую кухню.

"Культурная программа охватит как народные традиции – музыку и фольклор, так и современность. На сцене представят инструментальную композицию Саулюса Петрейкиса с World Orchestra и солисткой Витауте Пупшите", – сказала Петрайтене.