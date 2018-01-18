В третьем квартале прошлого года по сравнению с июлем - сентябрем 2016 года жилье подорожало в Литве на 8,5%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата. Наиболее заметным подорожание жилья было в Чехии (на 12,3%) и Ирландии (на 12%).

В Латвии жилье за год подорожало на 9,5%, в Эстонии - на 4,7%.

За квартал - в третьем квартале прошлого года по сравнению со вторым кварталом цены на жилье в Литве выросли на 1,9%, в Латвии - на 0,8%, в Эстонии – на 3,4%.

Во всем ЕС цены на жилье в среднем выросли на 4,6%, а за квартал - на 1,7%.