На внутреннем рынке за год - в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем 2016 года - в Литве цены выросли на 4,5%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Это было одно из наиболее заметных повышений цен в ЕС, заметнее цены росли только в Бельгии (рост - 7,1%), в Болгарии (5,8%), Соединенном Королевстве (5,1%), Венгрии (4,7%) и в Нидерландах (4,6%).

В Латвии цены за год выросли на 3,3%;, в Эстонии – на 1,4%.

За месяц - в ноябре прошлого года по сравнению с октябрем - цены в Литве выросли на 1,2%, в Латвии они были стабильными, а в Эстонии выросли на 0,2%. Во всем ЕС цены за месяц выросли на 0,6%.