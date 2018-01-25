По показателю использования "зеленой" энергии Литва в 2016 году опередила средний показатель 28-ми членов Евросоюза, сообщил Евростат.
© Shutterstock

В позапрошлом году за счет возобновляющихся источников в Литве было произведено 25,6% всей потребленной энергии - это на 0,2 пункта меньше, чем в 2015-ом, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

В целом доля "зеленой" энергии в ЕС составила 17% (в 2015 - 16,7%).

В Латвии этот показатель за год снизился на 0,4 пункта до 37,2%, а в Эстонии вырос на 0,2 пункта до 28,8%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

По показателю использования "зеленой" энергии Литва - в лидерах ЕС (2)

По показателю использования "зеленой" энергии Литва в...

Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (18)

В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...

Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (10)

Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...

Achema критикует намерения властей проверять сделки, Telia Lietuva не видит проблемы (4)

Йонавский производитель удобрений Achema критикует...

Литва - лидер по привлечению туристов в Балтии (18)

Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году...

TOP новостей

Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (18)

В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...

Фото из личного архива М.Мулявиной Лидия Кармальская и Владимир Мулявин

"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (2)

«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...

Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas Prezidentės namo projektas

Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (96)

В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...

Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (19)

История мужчины, который не смог купить необходимые...

Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (10)

Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...