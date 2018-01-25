В позапрошлом году за счет возобновляющихся источников в Литве было произведено 25,6% всей потребленной энергии - это на 0,2 пункта меньше, чем в 2015-ом, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

В целом доля "зеленой" энергии в ЕС составила 17% (в 2015 - 16,7%).

В Латвии этот показатель за год снизился на 0,4 пункта до 37,2%, а в Эстонии вырос на 0,2 пункта до 28,8%.