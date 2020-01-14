По предварительным данным, в Клайпедском порту в прошлом году было перевалено 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018-ом.

По данным дирекции крупнейших портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году сократились на 10,1% до 32,762 млн тонн, в Вентспилсском – они выросли на 0,9% до 20,5 млн тонн, в Лиепайском сократились на 2,7% до 7,334 млн тонн.

Концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт), управляющий пятью портами Эстонии, сообщил, что погрузки в них были на 3,3% меньше, чем в позапрошлом году – 19,9 млн тонн.

В прошлом году принадлежащий концерну Orlen Lietuva Бутингский терминал перевалил 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году.