"Для Неринги очень важно, какие транспортные средства туда приезжают. Мы рады бизнес инициативам, которые не только увеличивают выбор услуг, но и улучшают их качество.
Нерингский муниципалитет стремится ограничивать количество персональных автомобилей на косе, развивать альтернативный транспорт – водный, общественный, экологический", – сказал мэр Неринги Дарюс Ясайтис.
По словам представителя компании Bolt Андрюса Пацявичюса, когда сеть начала работать в Клайпеде и в Паланге, был лишь вопрос времени, когда они выйдут на рынок Неринги.
"Отныне компания Bolt работает на всем взморье. С помощью машин нашей компании можно исследовать все населенные пункты Неринги или доехать до парома", – сказал Пацявичюс.
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