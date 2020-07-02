"Для Неринги очень важно, какие транспортные средства туда приезжают. Мы рады бизнес инициативам, которые не только увеличивают выбор услуг, но и улучшают их качество.

Нерингский муниципалитет стремится ограничивать количество персональных автомобилей на косе, развивать альтернативный транспорт – водный, общественный, экологический", – сказал мэр Неринги Дарюс Ясайтис.

По словам представителя компании Bolt Андрюса Пацявичюса, когда сеть начала работать в Клайпеде и в Паланге, был лишь вопрос времени, когда они выйдут на рынок Неринги.

"Отныне компания Bolt работает на всем взморье. С помощью машин нашей компании можно исследовать все населенные пункты Неринги или доехать до парома", – сказал Пацявичюс.