В прошлом году в Европе обанкротились меньше компаний, чем в 2016-ом, однако Литва была среди стран, в которых число случаев финансовой несостоятельности компаний росло, хотя с середины года вступил в силу закон, ограничивающий их начало, сообщила во вторник газета Lietuvos zinios.
© Shutterstock nuotr.

Оценивающая кредитоспособность компаний Creditreform Lietuva сообщила, что Литва по количеству темпов роста банкротств (на 8,6% больше, чем в 2016) была третьей в Европе. В прошлом году с рынка в Литве ушла 2971 компания.

Директор Creditreform Lietuva Саулюс Жилинскас отмечает, что в росте числа банкротств виновато не плохое положение экономики: "С 1 июля 2017 года появилась плата в размере 500 евро за инициирование процесса банкротства. По этой причине многие кредиторы до 1 июля поспешили возбудить дела о банкротстве своих должников, ведь такая угроза - это одна из популярнейших мер взыскания долгов".

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