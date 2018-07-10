Оценивающая кредитоспособность компаний Creditreform Lietuva сообщила, что Литва по количеству темпов роста банкротств (на 8,6% больше, чем в 2016) была третьей в Европе. В прошлом году с рынка в Литве ушла 2971 компания.
Директор Creditreform Lietuva Саулюс Жилинскас отмечает, что в росте числа банкротств виновато не плохое положение экономики: "С 1 июля 2017 года появилась плата в размере 500 евро за инициирование процесса банкротства. По этой причине многие кредиторы до 1 июля поспешили возбудить дела о банкротстве своих должников, ведь такая угроза - это одна из популярнейших мер взыскания долгов".
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