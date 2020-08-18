Глава компании Нямунас Бикнюс говорит, что в ближайшее время начнется прокладка второй нитки газопровода по дну крупнейшей реки страны.

"Одной нитки газопровода по дну Немана достаточно, чтобы газ стал поступать по трубопроводу, а прокладываемая параллельно вторая позволит обеспечить непрерывную работу газопровода при проведении необходимых работ по надзору в будущем", - сказал Н. Бикнюс для пресс-релиза.

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Завершить прокладку второй нитки газопровода по дну Немана намечается в начале сентября.

Работы по обе стороны Немана с использованием щадящей окружающую среду технологии горизонтального направленного бурения ведутся с середины июля. В начале лета проложена труба по дну реки Нерис.

Горизонтальное бурение выполняет германский подрядчик LMR Drilling. Главный подрядчик по всей газовой перемычке – Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.

Как утверждает Amber Grid, перемычка GIPL, которая начнет действовать в конце 2021 года, соединит рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Евросоюзом.