aA
В рамках строительства Литвой и Польшей магистрального газопровода GIPL в Алитусском районе Литвы проложена первая нитка газопровода по дну Немана протяженностью 750 метров, сообщил оператор газопередающей системы Amber Grid.
„Alvora“ nutiesė dujotiekio vamzdį po Neries dugnu
„Alvora“ nutiesė dujotiekio vamzdį po Neries dugnu
© Bendrovės nuotr.

Глава компании Нямунас Бикнюс говорит, что в ближайшее время начнется прокладка второй нитки газопровода по дну крупнейшей реки страны.

"Одной нитки газопровода по дну Немана достаточно, чтобы газ стал поступать по трубопроводу, а прокладываемая параллельно вторая позволит обеспечить непрерывную работу газопровода при проведении необходимых работ по надзору в будущем", - сказал Н. Бикнюс для пресс-релиза.

Статьи по теме:
Газопровод в Польшу пройдет под рекой Неман  (10)

Завершить прокладку второй нитки газопровода по дну Немана намечается в начале сентября.

Работы по обе стороны Немана с использованием щадящей окружающую среду технологии горизонтального направленного бурения ведутся с середины июля. В начале лета проложена труба по дну реки Нерис.

Горизонтальное бурение выполняет германский подрядчик LMR Drilling. Главный подрядчик по всей газовой перемычке – Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.

Как утверждает Amber Grid, перемычка GIPL, которая начнет действовать в конце 2021 года, соединит рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Евросоюзом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции

Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии принял...

Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды: правительство в среду будет решать вопрос новых ограничений (19)

Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды, поэтому...

Sviatlana Cichanouskaja

Светлана Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала его слова: он просит, чтобы вы не сидели (48)

Светлана Тихановская записала новое обращение по...

На литовские дороги возвращаются радары: уже устанавливают 70 штук

В Литве больше 1,5 лет не было постов контроля скорости...

Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения в театре, Лукашенко наградил медалями силовиков (5)

Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре...

|Maža didelių žinių kaina