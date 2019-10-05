За три летних месяца на пароме в Нерингу и назад переправили около 400 000 автомобилей. Несколько лет назад местный экологический сбор в Алкснине увеличили до 20 евро в надежде, что это остановит поток машин, однако он не уменьшился, а увеличился.
По данным портала, мэр Неринги Дарюс Ясайтис не отказывается от идеи увеличить этот сбор летом до 50 евро.
Эту идею одобряет и местная община. В Неринге уже нет места для того количества машин, которое туда съезжается – их оставляют в неположенных местах, просто вдоль дорог, на траве, это наносит вред природе. В этом году муниципалитет получил 801 сообщение о нарушении правил парковки.
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