Платёжный стартап SumUp открывает офис в Вильнюсе

По словам Сигуте Кунцевичюте, директора учреждённого в Литве SumUp EU Payments, благоприятная деловая среда и поддержка со стороны государственного сектора были ключевыми факторами при выборе для развития Литвы.
Ранее в четверг Банк Литвы предоставил SumUp EU Payments лицензию учреждения электронных денег.
Группа предлагает гаджет для мобильных платежей с кард-ридером, который позволяет использовать телефоны и планшеты в качестве терминалов платёжных карт и принимать платежи по картам клиентов с минимальными затратами, которые в противном случае были бы невыгодными.
SumUp имеет 15 офисов по всему миру, её штат насчитывает более 1,5 тыс. человек. Сумма платежей по ЕС 100% Акции принадлежат люксембургской компании SumUp Holdings Luxembourg.
100% акций SumUp EU Payments принадлежат люксембургской компании SumUp Holdings Luxembourg.
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