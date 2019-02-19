Платформа криптовалют Blockchain открыла офис в Вильнюсе

"Рассматривая возможности сотрудничества, мы оценивали множество городов во всей Европе. Мы выбрали Вильнюс, потому что в этом ориентированном на инновации городе мы нашли зрелые таланты, у которых есть опыт, необходимый для успешной работы", - сказал для пресс-релиза гендиректор и один из создателей Blockchain Питер Смит.
Это пятый офис компании, в нем будут работать специалисты по дизайну, обслуживанию клиентов и программированию. Штаб-квартира Blockchain находится в Лондоне, у нее также есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
Blockchain позиционирует себя как крупнейшая в мире компания по развитию программного обеспечения, предназначенного для цифровых валют и распределенных данных. Компания предоставляет услугу корзины криптовалют - потребители 160 стран пользуются более чем 33 млн таких корзин.
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