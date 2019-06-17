Платежи клиентов в Литве в среднем опаздывают на 2 дня

Почти третьей части литовских предприятий более оперативные платежи должников позволили бы нанять больше сотрудников. Несмотря на это, почти 43% компаний в стране не предпринимает никаких действий, чтобы избежать платежей с опозданием и неоплаченных долгов, показывает выполненное компанией Intrum исследование европейских платежей.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Основными причинами платежей с опозданиями в Литве компании называют финансовые трудности должников (45%) и умышленное опоздание (32%). Ещё 23% юридических лиц как одну из основных причин просроченных платежей указывают административную некомпетентность клиентов, а десятая часть – споры из-за доставленных товаров или предоставленных услуг.

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Стремясь предохраниться от просроченных платежей или неоплаченных долгов, компании чаще всего применяют практику предварительной оплаты (45%), выполняют практику платежеспособности клиента (13%) и обращаются к услугам компаний по управлению кредитами и взыскателей долгов (13%). По данным исследования, 43% предприятий в Литве не предпринимают никаких действий, которые способствовали бы защите от просроченных платежей и не покрытых долгов. Это на 11% больше, чем в среднем по Европе.

"Возможность точно планировать финансовые потоки очень важна для каждого предприятия, поскольку от этого по большей части зависит развитие бизнеса и возможности роста. Последствия вовремя не оплаченных счетов могут быть очень серьезными. Бизнес из-за этого может столкнуться с проблемами ликвидности, невозможностью самим вовремя рассчитаться с поставщиками, потерять доход и даже столкнуться с угрозой банкротства. Недостаток финансовой дисциплины предприятий тормозит и рост экономики, а также ограничивает возможность создания новых рабочих мест", – цитируется в пресс-релизе исполнительный директор предприятия Intrum балтийских странах Илва Валейка.

По её словам, из-за этого предприятиям бизнеса и организации следует поощрять финансовую ответственность и требовать от своих клиентов и партнеров соблюдать сроки платежей.

По данным исследования, платежи в Литве в среднем опаздывают на 2 дня. Литовские предприятия своим клиентам на оплату счетов дают в среднем 23 дня. Это один из самых коротких сроков во всей Европе.

Ежегодное Европейское исследование платежей с конца января этого года до начала апреля выполнялось в 29 европейских странах. В исследовании, которое было призвано оценить финансовое здоровье европейского бизнеса и отразить тенденции платежного поведения, всего участвовали 12000 предприятий.

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