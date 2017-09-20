Они утверждают, что даже такая сумма погубит их бизнес или придется уволить часть работников и искать другие способы амортизации расходов.

"У нас в районе и без того плохие показатели, Таурагский округ отстает по всем пунктам. Разве мы виноваты, что родились здесь, основали бизнес. За что нам такое?", – вопрошает председатель совета Организации предпринимателей Юрбаркского района Гинтарас Стошкус.

Между тем советник Соцмина и экономист Ромас Лазутка сказал, что минимальную зарплату надо повышать, иначе дела в Литве будут обстоять еще хуже.

Стошкус утверждает, что повышение минимальной зарплаты особенно болезненно для работающих в районах предпринимателей, особенно для малого бизнеса.

Это ясно было видно, когда в июле 2016 г. минимум повысили до 380 евро, – бизнес стал стягиваться, уцелевшие компании сократили время работы, уволили часть работников.

По его словам, уже в сентябре закрылась Jurbarko duona и уволила 23 работников, а в августе этого года 18 магазинов закрыл крупнейший работодатель Таурагского округа – Molupis ir KO. И это всего несколько примеров.

Такую информацию предприниматели представили и премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, министру социальной защиты и труда Линасу Кукурайтису, спикеру парламента Викторасу Пранцкетису и председателю Литовского совета малого и среднего бизнеса Д.Матукене.

"Если минималку увеличат еще раз, то закроется много компаний. У меня есть три магазина, в которых работают 6 человек.

Если минимум увеличится на 20 евро, то 20 помножить на 6 и прибавить налоги, получается около 160 евро в месяц. А сколько в год – это уже крупная сумма, а мне нужно зарабатывать", – заметил он.

Стошкус признал, что все его работники получают минимум, больше он им не может платить: "Если бы мои доходы увеличились, то не было бы никаких проблем с повышением зарплат, я бы платил больше, но из Юрбаркаса за последний год уехали 1100 жителей – часть умерла, другие уехали. Просто-напросто доходы не растут", – сказал предприниматель.

Он уверен, что минимум не стоит повышать хотя бы год или делать это обоснованно, поскольку сейчас ему это кажется неясным и политизированным решением.

Стошкус предлагает привязать минималку к определенным показателям, поскольку сейчас неясно, на каком основании ее повышают.

"нет никаких подсчетов, показателей, единственное - рост цен на товары и услуги. Да, они дорожают, но повышают ли цены представители малого бизнеса? Нет.

Цена на горючее стабильна, если увеличивается – то вскоре снижается, электроэнергия подешевела, рабочая сила дорожает, но, по нашим подсчетам, это не повод для роста цен.

Собирают огромные урожаи зерновых, а хлеб дорожает. Так где же собака зарыта, кто скажет. Неужели настолько поднялись зарплаты, чтобы пришлось так повышать цены", – вопрошал он.

По его словам, вопрос минималки нужно деполитизировать, а сам минимум устанавливать с учетом 3–4 показателей.

"Один из показателей может быть средняя зарплата в районе, инфляция, о других надо говорить", – предлагает Стошкус.

Он заметил, что в Юрбаркасе в основном работают торговые компании, а производственных очень мало.

"Минимум в нашем районе составляет больше 60% средней зарплаты, а средняя зарплата сильно отстает от данных по всей республике. Это потому, что у нас практически нет производства, только торговля и услуги, а ведь самые большие доходы генерирует именно производство.

Государство должно обратить внимание на регионы, их дискриминируют. Если в крупных городах минимум платят небольшому числу работников, то в регионах ситуация иная", – сказал Стошкус.

Однако экономист Лазутка не согласен с предпринимателем и утверждает, что минимум обязательно надо повышать, несмотря на замечания предпринимателей.

"Когда мы едем на автомобиле в центр, думаем, что так будет быстрее и дешевле, а получается, что стоим в заторах, поскольку на дорогах есть и другие водители. То же самое и в экономике", – сказал он.

Лазутка подчеркнул, что повышение минимума выгодно и самим представителям малого бизнеса в районах: "Так появляются клиенты с большими зарплатами, они больше покупают, тогда можно поднять цены или больше продать и больше заработать".

Он не согласен, что, например, для Юрбаркаса это неактуально, поскольку число жителей сокращается: "Поэтому и мало та людей, денег у них нет. Если бы люди зарабатывали больше, не было бы смысла уезжать из Юрбаркаса".

Экономист также критически оценивает идею дифференциации минимума по районам.

"В некоторых районах все показатели низкие, поэтому и минимум будет меньше, чем в процветающем районе. Таким образом мы только закрепим две Литвы", – сказал он.

На замечание, что предпринимателям придется увольнять работников или закрывать компании, он заметил: "Неприятно это говорить, но в бизнесе всякое бывает, и закрытие бизнеса - нормальная практика в условиях рыночной экономики. Должна происходить смена, прогресс, может в Северной Корее или СССР банкротства не было, но в условиях рыночной экономики это нормально, это обновление".

Экономист отметил, что несмотря на закрытие бизнеса – клиенты никуда не исчезают, поэтому освободившуюся нишу просто занимают другие.

"Если одна парикмахерская в Юрбаркасе закроется, людям все равно надо стричься, вот они и пойдут в другую. Это уже зависит от конкуренции между предпринимателями, одни переманивают клиентов, другие уходят с рынка.

Надо признать, что есть натуральный процесс, утешения здесь немного. Кто участвует в бизнесе – рискует, а если уходит – его место занимают другие, ничего здесь не поделаешь. Рынок пустым не останется", – сказал экономист.