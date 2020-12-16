Плановый дефицит сектора власти в Литве в 2021 году – 7%, долг – 52% ВВП

Структурный дефицит власти, по оценкам Министерства финансов, в 2021 году составит 6,4% ВВП, а ее долг – 51,9% ВВП, что на 1,7 пункта больше, чем планировалось ранее.

Эти показатели указываются в представленном правительству скорректированном проекте госбюджета Литвы на 2021 год.