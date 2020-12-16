Плановый дефицит сектора власти в Литве в 2021 году – 7%, долг – 52% ВВП

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Дефицит сектора власти Литвы в 2021 году составит 7% внутреннего валового продукта (ВВП) – на 2,1 пункта больше, чем планировалось ранее.
Структурный дефицит власти, по оценкам Министерства финансов, в 2021 году составит 6,4% ВВП, а ее долг – 51,9% ВВП, что на 1,7 пункта больше, чем планировалось ранее.
Эти показатели указываются в представленном правительству скорректированном проекте госбюджета Литвы на 2021 год.
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