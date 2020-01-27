aA
Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими.
Elektroninė cigaretė
Elektroninė cigaretė
© Shutterstock

Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов Милокас Маяускас и Витаутас Кярнагис.

М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициатив считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину.

Статьи по теме:
Парламент Литвы решает вопрос электронных сигарет  (2)
В США из-за "вейпинга" умерли 18 человек, еще у тысячи выявлены легочные заболевания

Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениями и распродать запасы.

Министерство утверждает, что об этих изменениях должна быть информирована Европейская Комиссия и другие страны Евросоюза.

Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

От электронных сигарет уже умерли пять человек

В 33 американских штатах зарегистрировано более 450...

TOP новостей

Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (44)

Зарплаты воспитателей частных детских садов в...

Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (41)

Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...

Скончался литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс (1)

На 91-ом году жизни скончался литовский историк,...

Жительнице Вильнюса всего 22 года, а у нее уже есть собственная квартира: как сэкономить (59)

Накопить необходимые средства на покупку жилья –...

В праздники литовские работодатели были щедрыми: средняя зарплата в одной компании составила 50 000 евро

В декабре 2019 года некоторые литовские работодатели...