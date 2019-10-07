Пиратству в Литве пришел конец: блокируют еще два нелегальных сайта

Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ) обязала поставщиков интернета блокировать два сайта, которые разрешают скачивать фильмы и другие произведения – filmai.in и torrent.ai.
filmai.in
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Такое решение КЛРТ приняла на минувшей неделе, рассмотрев заявки компании Internet Copyright Management LLC и Литовской ассоциации смежных прав AGATA. Решение комиссии санкционировал Административный суд Вильнюсского округа.

В заявках указано, что субъекты, которые представляет эта компания и AGATA не давали свое разрешение на публичное распространение содержания, защищенного авторскими правами.

Все, кто будет пытаться подключиться к этим сайтам, будут направляться на информационный сайт, созданный КЛРТ. С мая 2018 года КЛРТ получила возможность обращаться к поставщикам интернета с просьбой блокировать некоторые сайты, которые незаконно распространяют авторские произведения.

КЛРТ уже заблокировала несколько десятков таких сайтов, в их числе – linkomanija.net, однако все еще находят технические решения для того, чтобы обойти этот запрет.

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