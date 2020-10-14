Пик безработицы в Литве может прийтись на начало 2021 года

По ее словам, рост будет поощрять и то, что осенью сокращаются сезонные работы.

"Мы прогнозируем, что безработица в этом году точно будет расти. Критический уровень может быть достигнут в начале следующего года, в январе-феврале", – сказала BNS И. Балнаносене.

"Осенью сокращается предложение работы, поскольку сокращаются объемы сезонных работ, сокращается работа в сельском хозяйстве, определенные сферы услуг сжимаются, уличное строительство", – отметила она.

По словам главы службы, безработица с начала следующего года начнет сокращаться, если не будут вводиться дополнительные ограничения в связи со второй волной коронавируса.

И. Балнаносене также признает, что уровень зарегистрированной безработицы может несколько снизиться и по причине того, что с Нового года служба перестанет выплачивать пособие по поиску работы в 200 евро.

Некоторые экономисты критиковали новое пособие по поиску работу, поскольку оно не поощряет ее искать. Летом, с начала этих выплат, на службе зарегистрировались около 30 тыс. новых безработных.

Во вторник Служба занятости сообщила, что в минувшем месяце на рынок труда вернулось рекордно большое количество людей – 28,1 тыс. Невзирая на это, в сентябре количество безработных все еще росло, рост составил 36,9 тыс.

По этой причине уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,4 пункта до 14,1%. На 1 октября в стране было 243,3 тыс. безработных.

Автор Паулюс Вилуцкас