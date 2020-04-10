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Компания Pigu, занимающая торговлей в интернете, начитает продажу продуктов питания.
Pigu.lt начитает торговлю продуктами питания
© Organizacijos nuotr.

С сегодняшнего дня покупатели могут заказать продукты питания первой необходимости, которые Pigu.lt будет доставлять по всей Литве.

Заказчики могут бесплатно забрать заказ в пунктах выдачи заказов, находящихся в крупных городах Литвы, несколько недель мобильные пункты уже действуют в Алитусе, Мариямполе, Мажейкяй.

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Клиенты могут выбрать доставку в терминалы самообслуживания или курьерскую доставку.

"Мы стараемся сделать так, чтобы наши клиенты в одном месте могли купить все необходимое. В этот сложный период важный товар - продукты питания, поэтому мы становимся торговым центром в интернете.

До сих пор мы продавали чай и кофе, сейчас расширили ассортимент другими товарами с большим сроком годности. Важно и то, что мы можем доставить товары по всей Литве, даже там, где заказанные товары на дом не привозят", – сказал гендиректор Pigu Дайнюс Люлис.

В ассортименте Pigu.lt с 10 марта появились крупа, макароны, хлопья, консервы, подсолнечное масло, какао, сладости, соусы, специи, орехи, сухофрукты, сухие завтраки, супы, бульоны, вяленое мясо, молоко ультрапастеризованное, детское питание и др. Покупателям также предлагают товары известных брендов – Bonduelle, Kellog‘s, Santa Maria, Jacobs, Estrella, Milka, Galinta.

С четверга торговля этими продуктами начата на сайтах Pigu.lt, 220.lv и Kaup24.ee во всех трех странах Балтии.

По словам Люлиса, компания намерена расширить круг партнеров и ассортимент предлагаемых ими товаров.

ru.DELFI.lt
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