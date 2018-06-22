Аудрюс Статулявичюс, финансовый директор Pieno zvaigzdes, говорит, что ещё не знает, будет ли контракт подписан - по его словам, компания постоянно ищет партнёров в России, но нелегко найти производителей, которые могут изготавливать высококачественную продукцию.

«Переговоры продолжаются, но это постоянный процесс - мы ищем производителей, качество которых было бы для нас приемлемым и ведём переговоры. Будет зависеть от того, станем ли мы расширяться в России этой осенью», - сказал А.Статулявичюс.

BNS напоминает, что российское информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в феврале сообщало, что Pieno zvaigzdes намерена инвестировать около 1 млрд рублей (около 14,1 млн евро) в сыродельный завод в Дмитровском районе Подмосковья. Мощность предприятия может достигать 12 тыс. тонн, он должен начать работать в 2019 году.

Тогда Pieno zvaigzdes отрицала эти сообщения. А.Статулявичюс BNS заявил в феврале, что у компании были контакты с представителями министерства, но подчеркнул, что компания не давала обязательств инвестировать в России.

В августе 2014 года Россия запретила импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, включая молочные продукты, из Европейского союза и других западных стран. До введения эмбарго Pieno zvaigzdes экспортировала в Россию 30-35% своей продукции. Одним из самых популярных продуктов компании был ферментированный и плавленный сыр Svalia.