Аудрюс Статулявичюс, финансовый директор Pieno zvaigzdes, говорит, что ещё не знает, будет ли контракт подписан - по его словам, компания постоянно ищет партнёров в России, но нелегко найти производителей, которые могут изготавливать высококачественную продукцию.
«Переговоры продолжаются, но это постоянный процесс - мы ищем производителей, качество которых было бы для нас приемлемым и ведём переговоры. Будет зависеть от того, станем ли мы расширяться в России этой осенью», - сказал А.Статулявичюс.
BNS напоминает, что российское информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в феврале сообщало, что Pieno zvaigzdes намерена инвестировать около 1 млрд рублей (около 14,1 млн евро) в сыродельный завод в Дмитровском районе Подмосковья. Мощность предприятия может достигать 12 тыс. тонн, он должен начать работать в 2019 году.
Тогда Pieno zvaigzdes отрицала эти сообщения. А.Статулявичюс BNS заявил в феврале, что у компании были контакты с представителями министерства, но подчеркнул, что компания не давала обязательств инвестировать в России.
В августе 2014 года Россия запретила импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, включая молочные продукты, из Европейского союза и других западных стран. До введения эмбарго Pieno zvaigzdes экспортировала в Россию 30-35% своей продукции. Одним из самых популярных продуктов компании был ферментированный и плавленный сыр Svalia.
Pieno zvaigzdes ведёт переговоры о производстве в России (18)
Убыточно работающая литовская молокоперерабатывающая...
Invalda INVL и ЕБРР приобретут акции молдавского банка на 23 млн евро
Международный консорциум, в котором участвует одна из...
Латышей смешат жалобы литовцев на высокие цены в Паланге (43)
Молодые мужчины, приехавшие на отдых в Палангу с...
Британские СМИ: вы совершите ошибку, если проведете в Литве всего два дня (17)
Обложку британского журнала TTG украшает вид Литвы!...
Банки Литвы за год должны накопить 60 млн евро резерва (3)
Литовским банкам в течение года - к концу июня 2019-го -...
TOP новостей
Любовь народа к президенту меркнет: какую ошибку допустила Грибаускайте (201)
Из-за политических скандалов третий месяц подряд...
Латышей смешат жалобы литовцев на высокие цены в Паланге (43)
Молодые мужчины, приехавшие на отдых в Палангу с...
Осталось лишь одно голосование: как после введения новшеств изменятся зарплаты в Литве (11)
22 июня депутаты парламента Литвы начали голосовать...
Глава МИД Литвы: эффект от бойкота ЧМ-2018 "не очень чувствуется" (95)
Находящийся с официальным визитом в Украине министр...
Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро (37)
Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...