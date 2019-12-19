Первая такая компания в Литве: работники сами решают, какой у них будет оплачиваемый отпуск

Представитель TransferGo Анна Рое сказала, что до сих пор работники компании отдыхали 24 рабочих дня в год, это на 4 дня больше, чем полагается по действующему закону.

С 1 января оплачиваемый отпуск не ограничивается, а перемены коснутся не только литовского отделения, то же самое ждет работников компании в Великобритании, Германии, Польше и Турции.

"В США и Великобритании - это неновый порядок. Перед утверждением нового порядка мы интересовались какую пользу это принесет, и какие есть риски.

Возможность отдыхать без лимита зависит от уровня сознательности и культуры работников. Мы ценим не то, сколько времени работник провел в офисе, а продуктивность работы", – сказала она.

Одна из целей такого отпуска – чтобы работникам не надо было думать, когда у них будет достаточно отпуска на поездку и другие планы.

"Цель - чтобы работники использовали больше отпуска, чем сейчас. Этот порядок должен помочь им отдохнуть от работы. Самый большой риск – если это средство не оправдает себя и через год мы увидим, что работники отдыхали меньше, чем при обычном порядке.

Мы доверяем нашим работникам, они лучше знают, когда и сколько дней отпуска им нужно", – подчеркнула Рое.

Не будет ограничено количество отпуска в год и за раз.

На вопрос, есть ли какие-то предохранители на случай, если работник решит отдыхать часто и долго, она сказала, что несколько внутренних правил все же существует.

"Мы предусмотрели максимальное количество таких оплачиваемых дней за один отпуск. Также установлены сроки, за какое время работник должен уведомить о своих планах на продолжительный отпуск", – сказала она и уточнила, что максимум за раз - это 1 месяц, а информировать о таком отпуске надо за 2 месяца.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас на вопрос, как он оценивает такое решение, сказал, что это рискованная идея, но вполне осуществимая.

"Я знаю такие компании, где работник заболевает и не должен приносить справку от врача, там есть доверие, то же самое, если заболевают родители, дети или надо съездить в госведомство, работающее в рабочее время. Работников выпускают без лишних вопросов", – сказал Арлаускас.

Он упомянул, что в наше время многих работников волнует не зарплата, а сам процесс, а это тесно связано как с доверием к самому себе, так и с доверием работодателю.

"Есть люди, которым не нужен отпуск. Они наслаждаются создаваемым продуктом, тем, что участвуют в процесс, повышают доходы, и это – большой источник самоудовлетворения, а не зарабатываемые деньги",– сказал он.

Однако Арлаускас заверил, что приветствует такие новшества, ведь это новый уровень доверия людям и управления.

"Я думаю, в Литве будет немного таких компаний, ведь для этого нужно созреть", – заметил он.

На вопрос, может ли такая практика прижиться, Арлаускас ответил, что для этого должно смениться не одно поколение.

"Большая часть молодых людей формировалась в старом окружении. Однако пример очень хороший, можно этому только радоваться и говорить об этом хорошем примере. Тогда появится этот вирус", – сказал он.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала DELFI, такой порядок вызывает у нее сомнения.

"Надо изучить подробнее. Бывает, что транспортные компании заставляют людей уходить в неоплачиваемый отпуск и одно дело - объявить о нелимитированном отпуске, а другое - предоставить такой отпуск на деле.

Не пиар ли это акция? Может, на деле люди не смогут воспользоваться даже своим обычным отпуском.

Мне довелось слышать о разных случаях, люди жалуются, что им не предоставляют отпуск. Бывает, что работодатели не отпускают в отпуск или дают его, когда он не нужен", – сказала Ругинене.

Но если все это реально, и оплачивать отпуск будет не по минимуму, то Ругинене приветствует это новшество.

"Однако хочется подождать и хотя бы в течение года понаблюдать, как это действует на практике", – сказала она.

DELFI напоминает, что отпуск регламентирован в Трудовом кодексе ЛР. Он не может быть короче 20 рабочих дней в год.