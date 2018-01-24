Водители большегрузных машин, которые едут в Литву со стороны Беларуси через Медининкский КПП, стоят на границе в очереди по 22 ч, из-за этого перевозчики теряют до 100 000 евро в сутки. Чиновники Министерства транспорта и коммуникации обещают, что ситуация улучшится, после реконструкции КПП, в лучшем случае это произойдет через 5 лет, пишет lrt.lt.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

КПП был оборудован в 1998 году и ремонтировали его до сих пор лишь косметически. Однако все перемены обходили стороной узкий проезд между КПП и белорусской границей. Из-за небольшой пропускной способности водители ждут въезда в Литву около суток.

Еще в 2013 г. межведомственная комиссия решила, что КПП нужно реконструировать и расширить в два раза, вместо 4 оборудовать 10 полос. В прошлом году говорили, что это сделают до 2020 г., сейчас называют другую дату - 2023 г, и упоминают 8 полос (по 4 в каждую сторону).

"Сначала стоимость работ была 38 млн. евро, сейчас после дискуссий с проектировщиками и архитекторами был достигнут компромисс – 28 млн. Однако это все же большие деньги, трудно себе представить, что в ближайшее время их могут выделить. Однако сам пункт должен быть способен пропускать тот поток, который будет ехать по расширенным полосам", – сказал врио главы дирекции КПП Миндаугас Зобела.

По словам представителей СОГГ, на КПП может работать больше пограничников, несколько лет назад планировали установить еще два поста.

"Если дирекция КПП, Министерство транспорта и коммуникаций оборудуют дополнительные рабочие места, то мы могли бы увеличить пропускную способность грузового транспорта на 30%", – сказал Антанас Монтвидас.

Однако Министерство, ссылаясь на реновацию КПП, которая начнется через год, не согласна увеличивать число рабочих мест для пограничников.

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