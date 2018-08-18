Такой вариант ночлега предлагают в Палангском кемпинге. Гедре выбрала такой вариант и на утро рассказала, что даже не думала, что в таком маленьком пространстве можно хорошо отдохнуть.

"Я провела там одну ночь с подругой, впечатления хорошие. Нам было удобно и комфортно", – сказала Гедре.

Такую услугу в кемпинге будут предоставлять еще неделю, а перевозчики хотят этой акцией обратить внимание на насущную проблему. Больше 10 лет назад Европарламент запретил водителям после 45-часовой рабочей недели отдыхать в кабине тягача. Во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Швейцарии за это назначают большие штрафы.

"Мы хотим обратить внимание на эту проблему. Штрафы большие - от 500 до 30 000 евро за систематический ночлег в кабине", – сказал представитель Linava Андрюс Петрайтис. Такими штрафами перевозчиков заставляют выбирать отдых в гостиницах, но многие водители отказываются от этого, боясь оставить груз без присмотра.

"Если на неохраняемой площадке произойдет кража, страховые компании отказываются возмещать ущерб, поскольку тягач был оставлен без охраны. На самом деле не хватает гостиниц с охраняемыми стоянками", – pсказал Петрайтис.

Перевозчики сказали, что современные транспортные средства приспособлены не только для отдыха, но и приготовления пищи.

"У нас два лежака, они отлично трансформируются. Один можно сделать кроватью, другой ящиком для вещей. Два лежака, водитель может выбрать любой", – сказал представитель компании, торгующей тягачами Жидрунас Римкус.

После акции сделанные видео перевозчики намерены распространять в Европе и добиваться разрешений на ночлег в кабинах тягачей.