Перевозчики: пассажиропоток все еще приближается к половине прошлогоднего уровня

Однако большинство людей, жаждущих путешествий, уже едут в соседние страны, чтобы развлекаться и проводить свой отпуск, а также заинтересованы в бронировании билетов на будущие поездки в августе или в последующие месяцы.

Toks: количество иностранцев уменьшилось

Рената Петкевич, руководитель отдела международных перевозок пассажирской транспортной компании дальнего следования ("Toks"), которая еще не возобновила все маршруты, сообщила, что на сегодняшний день около трети автобусов отправляются на международные рейсы.

"До сих пор мы ездили в Гданьск через день, а с 16 июля мы выполняем рейсы каждый день. В прошлом году, с 1 июня, мы ездили в Гданьск каждый день. С пятницы утром будет дополнительный рейс из Вильнюса в Ригу. Второй за день", - сказала Р. Петкевич.

По ее словам, в прошлом году автобусы Toks ездили в Ригу три раза в день. Два автобуса Toks в день ходили в Таллинн и Варшаву в прошлом году, теперь только один.

Три автобуса Toks раньше ездили в Минск, два в Киев и один во Львов и Калининград. Компания пока не может возобновить эти рейсы.

По словам Р. Петкевич, контингент пассажиров также немного изменился - год назад путешествовало больше иностранцев, особенно украинцев и китайцев.

"Чаще всего сейчас путешествуют граждане стран Балтии, не так много из других стран. Многие китайцы ездили в Ригу (в прошлом году - BNS). Сейчас люди путешествуют с рабочими визами или видами на жительство. Но количество украинцев растет, хотя сравнивать с прошлогодними потоками нечего", - сказала Р. Петкевич.

Четверть автобусов Kautra отправляется в международные поездки

По словам Эдмундаса Павловаса, представителя перевозчика Kautra, который частично возобновил международные перевозки, пока что количество пассажиров "намного меньше, чем в то же время в прошлом году", компания использует только 25 процентов автобусов для международных перевозок.

"Если мы возьмем направлении Латвии, нет даже половины, может быть, на 60 процентов меньше. В направлении Польши это снижение несколько меньше, на 40 процентов меньше пассажиров", - сказал BNS глава по международным перевозкам.

По словам Э. Павловаса, как и прежде, большинство "социальных мигрантов" едут на работу или учебу. Правда, по выходным в Ригу люди в основном ездят для отдыха.

Lux Express: пассажиры уже бронируют билеты

Руководители Lux Express отмечают, что жители разных стран Балтии используют возобновленные маршруты с различной интенсивностью - литовцы наиболее активно путешествуют в Варшаву, а латыши и эстонцы чаще выбирают рейсы, соединяющие Таллинн, Ригу и Вильнюс.

Например, 39% всех пассажиров, которые выбирают маршрут в польскую столицу, являются жителями Литвы - они наиболее активно используют возобновленные рейсы в этом направлении. Между тем, латыши и эстонцы, которые используют маршруты Вильнюс-Рига, Вильнюс-Таллин и Рига-Таллин, наиболее интенсивно покупают две трети всех билетов.

Хотя Lux Express возобновил все ранее действующие маршруты, на сегодняшний день пассажиропоток достиг только половины прошлогоднего уровня, а в Литве - только трети, что свидетельствует о том, что активность литовских путешественников восстанавливается медленнее, чем во всех странах Балтии.

"Восстановление пассажиропотока идет медленно, и теперь оно достигло половины пассажиропотока, который мы обслуживали в то же время в прошлом году", - заявил журналистам глава международного развития Lux Express Райтас Реммелис.

По его словам, в первые дни, как только международные маршруты в странах Балтии возобновились, все билеты были раскуплены в тот же день. В настоящее время существует заблаговременное планирование поездки, например, жители бронируют билеты за две недели, что, по словам Р. Реммелиса, является признаком того, что интерес к поездкам и доверие пассажиров возвращаются.