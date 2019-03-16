Предприниматели, предоставляющие услуги перевозок микроавтобусами, сравнивают поток клиентов, который возрастает по мере приближения Brexit, с переездами сразу после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС), пишет деловая газета Verslo zinios.
Autobusų stotis
© Shutterstock

Создатель товарной марки Broliai veza Хенрикас Повилайтис сказал газете, что миграция имеет место не в одном направлении. Не так интенсивно, как спешат покинуть Соединенное Королевство до Brexit, но часть жителей также спешит уехать туда на жительство из Литвы.

"Сейчас в Англию уезжают те, кто хочет успеть до выхода из ЕС, вслед за уехавшими туда семьями", - говорит Х. Повилайтис.

Об увеличении потока клиентов как минимум на 20% говорит и владелец работающей с 1992 года каунасской компании Britlita Артурас Анюлис.

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