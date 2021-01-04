Однако, по словам генсекретаря Международного транспортно-логистического альянса Повиласа Дрижаса, по причине неопределенности в первые недели января водителям рекомендуется избегать крупных операций в СК.
"С "Брекзитом" у нас пока нет никакой информации с негативной стороны", – сказал BNS П. Дрижас.
"Есть соглашение, оно позволяет совершать операции, за исключением того, что немного ограничен каботаж. Но мы рекомендуем членам в первые несколько недель или даже месяц планировать логистику так, чтобы было как можно меньше перевозок (в Соединенном Королевстве – BNS), чтобы не сталкиваться с новыми практиками", – сказал он.
По словам П. Дрижаса, крупнейшим риском остаются очереди у границы, поскольку таможенная проверка занимание дополнительные 1-2 минуты, а Ла-Манш за сутки пересекают до 10 тыс. грузовиков.
Между тем, очереди, образовавшиеся по причине нового штамма коронавируса в СК, когда Франция закрыла границы с этой страной, исчезли за неделю до Сочельника.
Соединенное Королевство вышло из ЕС 1 января.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В праздники полиция Литвы развернула 11 000 автомобилей и ловила участников вечеринок: сейчас форма контроля изменится (17)
Новогоднюю ночь обычно называют самой кровавой в году....
Глава сети Norfа рассказал об угрозах: появляются проблемы с поставками, диагностируют много бессимптомных случаев (4)
Глава сети Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис сказал, что...
Член совета экспертов рассказал о критерии, который покажет, что можно вздохнуть свободнее (3)
Ужесточенный карантин в Литве введен с 16 декабря –...
В частные клиники Литвы поступают запросы в связи с вакциной от коронавируса: есть несколько препятствий (38)
Как только в Литву пришли первые партии вакцины от...
Генкомиссар полиции Литвы: полиция меняет свою тактику (1)
Правительственная комиссия по экстремальным...