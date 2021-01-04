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После окончательного выхода Соединенного Королевства (СК) из Евросоюза работающие там литовские перевозчики пока не испытали крупных проблем, заявили их представители.
Vilkikai prie Kalė uosto
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

Однако, по словам генсекретаря Международного транспортно-логистического альянса Повиласа Дрижаса, по причине неопределенности в первые недели января водителям рекомендуется избегать крупных операций в СК.

"С "Брекзитом" у нас пока нет никакой информации с негативной стороны", – сказал BNS П. Дрижас.

"Есть соглашение, оно позволяет совершать операции, за исключением того, что немного ограничен каботаж. Но мы рекомендуем членам в первые несколько недель или даже месяц планировать логистику так, чтобы было как можно меньше перевозок (в Соединенном Королевстве – BNS), чтобы не сталкиваться с новыми практиками", – сказал он.

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По словам П. Дрижаса, крупнейшим риском остаются очереди у границы, поскольку таможенная проверка занимание дополнительные 1-2 минуты, а Ла-Манш за сутки пересекают до 10 тыс. грузовиков.

Между тем, очереди, образовавшиеся по причине нового штамма коронавируса в СК, когда Франция закрыла границы с этой страной, исчезли за неделю до Сочельника.

Соединенное Королевство вышло из ЕС 1 января.

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