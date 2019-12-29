Это изменение вызвало большое возмущение у литовских потребителей, так как дешевые товары из интернет-магазинов, таких как AliExpress, стали бы намного дороже. Однако возникает вопрос: как эти магазины могут предлагать такие низкие цены и как не обмануться, когда дело доходит до поиска лучшего предложения.

AliExpress: почему такие низкие цены?

Просматривая AliExpress, трудно не заметить, что цены здесь значительно ниже, чем на других сайтах электронной коммерции. Makeuseof.com выделил несколько причин, по которым AliExpress удается обеспечить такие низкие цены.

Прежде всего, при покупке в этом магазине товар приобретается напрямую у производителя. Это позволяет избежать посредников, которые применяют наценку на продукт. Кроме того, многие товары - от китайских брендов, и они могут предлагать более низкие цены, чем бренды, к которым мы привыкли в Европе.

Последняя причина, хотя и несколько отрицательная, заключается в том, что продукт обычно является подделкой или имитацией. Поскольку в стране нет законов, защищающих интеллектуальную собственность, китайские производители могут легко подделывать товары: вместо оригинального чехла Apple для вашего iPhone вы можете найти чехол GooPhone, который идеально подойдет вашему телефону.

Как не спустить деньги на ветер

За прошедший год было доказано, что AliExpress имеет меньшую защиту личных данных и кредитных карт, чем другие гиганты онлайн-торговли, такие как Amazon или eBay. Но не стоит терять ловкости - сама компания признала, что не в состоянии подтвердить, что все продавцы достоверны. Вот несколько советов, которые помогут избежать бессмысленной траты денег.

Если цена кажется слишком хорошей, есть большая вероятность, что за продуктом прячется мошенник. В основном они используют такие лозунги, как "один раз в жизни" для привлечения клиентов. Если вы считаете, что цена слишком низкая, проверьте ее в надежных интернет-магазинах. Если цена ниже более чем на 25-30 процентов, лучше воздержаться от такой "акции".

Еще один способ избежать фишинга - проверить репутацию продавца, просмотрев его рейтинги. Если в обзорах упоминается, что покупатель не получил товар или его качество было сомнительным, то не стоит покупать его у этого продавца. Кроме того, избегайте поставщиков, которые просят заплатить за товар до того, как он будет доставлен вам, что означает, что у продавца нужного вам товара просто нет.

Когда вы получаете товар, убедитесь, что вы получили все, за что заплатили: включены ли все части, упомянутые в описании, сам предмет не выглядит ли подозрительным или некачественным. Кроме того, помните, что у вас есть две недели, чтобы подать жалобу на полученный товар.

Наконец, лучше не покупать USB-носители, так как они могут не соответствовать спецификациям. Мошенники могут легко "взломать" USB-накопитель и заставить его показать компьютеру неправильный объем памяти.