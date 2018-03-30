Литовская газета Lietuvos rytas сообщает, что планирующееся начало и конец работ - 2019 год.
Расходы по переоборудованию зала, по словам представителям по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Индре Балтрушайтене, входит в проект реконструкции терминала отбытия аэропорта. Сколько будет стоить оборудование нового зала, она пока не могла сказать, однако отметила, что вся предстоящая реконструкция обойдется почти в 60 млн евро.
Реконструкция начнется в феврале следующего года, она будет проводиться этапами, окончательно завершится в 2021 году.
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