ВИП-зал Вильнюсского аэропорта, который был оборудован пять лет назад почти за миллион евро, будет разрушен и перенесен в другое место.
Vilniaus oro uostas
© DELFI / Modesta Meškė

Литовская газета Lietuvos rytas сообщает, что планирующееся начало и конец работ - 2019 год.

Расходы по переоборудованию зала, по словам представителям по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Индре Балтрушайтене, входит в проект реконструкции терминала отбытия аэропорта. Сколько будет стоить оборудование нового зала, она пока не могла сказать, однако отметила, что вся предстоящая реконструкция обойдется почти в 60 млн евро.

Реконструкция начнется в феврале следующего года, она будет проводиться этапами, окончательно завершится в 2021 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Строительство нового аэропорта в Литве заняло бы 10 лет (42)

Строительство совершенно нового аэропорта в Литве...

Инцидент в Вильнюсском аэропорту: в ДТП пострадал водитель автокары

12 марта, в 6 ч. в Вильнюсском аэропорту произошло ДТП , в...

Wizz Air может сократить число рейсов в Вильнюс (11)

Венгерская дисконтная авиакомпания Wizz Air заявляет, что...

Бизнес

Переносится ВИП-зал Вильнюсского аэропорта (1)

ВИП-зал Вильнюсского аэропорта, который был оборудован...

Экономист Рояка ушла из банка Luminor (3)

Старший экономист банка Luminor (ранее DNB ) Екатерина...

Как на Пасху будут работать литовские магазины (6)

В пасхальное воскресенье некоторые магазины будут...

В Литве - большой спрос на специалистов по связи и ИТ (4)

Нехватка специалистов в области связи и информатики...

Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (56)

Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...

TOP новостей

Предупреждение: из-за нового запрета может возникнуть хаос (20)

Что такое секс-товар и чем он отличается от эротических...

Как на Пасху будут работать литовские магазины (6)

В пасхальное воскресенье некоторые магазины будут...

Вице-спикер предлагает урезать депутатам зарплаты за прогулы (7)

Поступило предложение в связи с сокращением зарплат...

Погода: на Пасху ожидаются осадки

В конце недели в Литве ожидаются осадки: будет и снег, и...

Мнения разделились: работать или нет в Страстную пятницу (5)

Пасхальное триденствие и Пасха для христиан -...