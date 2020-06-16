Через биржу Nord Pool шведский оператор передающей системы Svenska kraftnat сообщил, что перемычка действует с ночи вторника, но причину неисправности не указал.
То, что перемычка действует, подтердил BNS и оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid. Компания ранее комментировала, что неисправность имела место на материковой части Швеции.
Перемычка NordBalt, мощность которой составляет 700 мегаватт, отключилась утром 7 июня. Тогда были активизированы резервные мощности в Литве, Латвии и Эстонии. На прошлой неделе находились на ремонте тепловые электростанции в Латвии и Эстонии, а также перемычка Эстонии и Финляндии Estlink 1.
Из-за этих факторов, как сообщил в понедельник оператор Litgrid, на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей, во всех трех странах Балтии электроэнергия подорожала на 52% и стоила 45,23 евро за мегаватт-час.
В 2018 году был проведен гарантийный ремонт NordBalt, на которой до этого времени часто происходили неполадки. Плановые надзорные работы были проведены осенью прошлого года.
Как утверждает Litgrid, в прошлом году доступность перемычки была исключительно высокой и достигала 99,95%.
Стратегический проект NordBalt стоимостью 550 млн евро провели в жизнь компании Litgrid и Svenska kraftnat. Перемычка протяженностью 450 км была введена в эксплуатацию летом 2016 года.
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